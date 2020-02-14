"Карпаты "согласились на создание народной команды во Львове

Руководство футбольного клуба "Карпаты" приняли предложение Львовского городского совета о создании в городе народной команды на базе клуба.

Напомним, 13 февраля депутаты Львовского городского совета проголосовали за то, чтобы была создана "Народная команда "Карпаты". Ее должны создать на основе ООО" Клуб профессионального футбола "Карпаты".

Руководство клуба должно было передать в собственность территориальной общины города корпоративные права. А городская власть гарантировала продлении льготного периода пользования сооружениями стадиона "Украина", тренировочными полями и предоставления в аренду земельных участков вокруг стадиона.

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"ФК "Карпаты" официально сообщает, что корпоративные права будут бесплатно переданы в собственность общины города, как этого и требует текст постановления", – говорится в сообщении клуба.

Теперь решение об окончательном создания "Народной команды "Карпаты" должны принять депутаты на сессии ЛГС. Произойдет это, скорее всего, в апреле 2020 года.