"Карпаты" сыграют благотворительный матч против участника Лиги Европы

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"Карпаты" сыграют благотворительный матч против участника Лиги Европы

Львовские "Карпаты" проведут товарищеский матч против румынской команды ЧФР "Клуж". Игра состоится в субботу, 7-го сентября в 17:00. Команды сыграют в Румынии.

Средства от продажи билетов будут переданы на лечение девочки, страдающей редкой болезнью.

"Клуж" присоединяется к кампании "Чудеса чудес" в поддержку Александры, замечательного ребенка, которая, к сожалению, родилась с редким пороком: у нее нет слуховых каналов. Для того, чтобы Александра смогла слышать, ей необходимы сложнейшие операции, которые можно выполнить только в Соединенных Штатах Америки и которые в целом обойдутся в 200 тысяч евро", – говорится в сообщении клуба. Билет на этот матч стоит 5 леев.

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Этим международным спаррингом львовяне заполнят паузу, возникшую в связи с матчами национальных сборных. Однако игроки сборных не сыграют. Из-за вызовов в сборные в этом матче не смогут принять участие: Марвин Мартинс, Том Халл (оба – Люксембург), Мохамед Абукар (молодежная сборная Финляндии), Владислав Дубинчак, Артем Козак (оба – молодежная сборная Украины) и Кирилл Кіриленка (молодежная сборная Беларуси). Также продолжают восстанавливаться после повреждений Александр Кучер, Алексей Гуцуляк, Франциско Ди Франко и Кристиан Понде.

Таким образом тренерский штаб во главе с Романом Санжаром в поединке против чемпиона Румынии будет иметь возможность проверить, в частности, и ближайший резерв первой команды.

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Теги: Спорт Футбол благотворительность ФК Карпаты
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