"Карпаты" упустили победу в игре с "Динамо" Милевского и Хачереди
Львовские "Карпаты" завершают подготовку ко второй половине сезона. На тренировочном сборе в Турции "зелено-белые" упустили победу в игре с "Динамо" Брест.
Карпаты – Динамо Брест
Голы: Танчик, 33, Матар, 45 – Бакай, 78, Савицкий, 83
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За львовские "Карпаты" в игре с белорусами сыграли: вратари Каниболоцкий и Кудрик, Дубинчак, Слива, Халл, Гиоргадзе, Веремеенко, Мартинс, Кльоц, Назарина, Притула, Тлумак, Лях, Лейоус, Танчик, Геннадий Пасич, Матар и Бойчук.
В составе "Динамо" Бреста сыграли украинцы Евгений Хачереди, Александр Нойок и Артем Милевский, который вывел команду на поле в качестве капитана.
В первом тайме "Карпаты" провели два гола – отличились Танчик и Матар.
В конце второй половины игры "львы" упустили победу, пропустив 2 гола за 5 минут.
- Первый официальный матч в 2020 году "Карпаты" проведут в воскресенье, 23 февраля.
- Во Львове "зелено-белые" примут "Днепр-1" в рамках чемпионата Украины.
- После 18 туров УПЛ "Карпаты" занимают последнюю строчку в турнирной таблице.