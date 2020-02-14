"Карпаты" упустили победу в игре с "Динамо" Милевского и Хачереди

Львовские "Карпаты" завершают подготовку ко второй половине сезона. На тренировочном сборе в Турции "зелено-белые" упустили победу в игре с "Динамо" Брест.

Карпаты – Динамо Брест

Голы: Танчик, 33, Матар, 45 – Бакай, 78, Савицкий, 83

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За львовские "Карпаты" в игре с белорусами сыграли: вратари Каниболоцкий и Кудрик, Дубинчак, Слива, Халл, Гиоргадзе, Веремеенко, Мартинс, Кльоц, Назарина, Притула, Тлумак, Лях, Лейоус, Танчик, Геннадий Пасич, Матар и Бойчук.

В составе "Динамо" Бреста сыграли украинцы Евгений Хачереди, Александр Нойок и Артем Милевский, который вывел команду на поле в качестве капитана.

В первом тайме "Карпаты" провели два гола – отличились Танчик и Матар.

В конце второй половины игры "львы" упустили победу, пропустив 2 гола за 5 минут.

Завершился первый матч "Динамо-Брест" на текущем тренировочном сборе. Боевая ничья против львовских "Карпат" - 2:2#fcdb1960 pic.twitter.com/t9xg3emqTw — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) February 14, 2020