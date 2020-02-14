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"Карпаты" упустили победу в игре с "Динамо" Милевского и Хачереди

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Карпаты – Динамо Брест / fckarpaty.com

Львовские "Карпаты" завершают подготовку ко второй половине сезона. На тренировочном сборе в Турции "зелено-белые" упустили победу в игре с "Динамо" Брест.

Карпаты – Динамо Брест

Голы: Танчик, 33, Матар, 45 – Бакай, 78, Савицкий, 83

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За львовские "Карпаты" в игре с белорусами сыграли: вратари Каниболоцкий и Кудрик, Дубинчак, Слива, Халл, Гиоргадзе, Веремеенко, Мартинс, Кльоц, Назарина, Притула, Тлумак, Лях, Лейоус, Танчик, Геннадий Пасич, Матар и Бойчук.

В составе "Динамо" Бреста сыграли украинцы Евгений Хачереди, Александр Нойок и Артем Милевский, который вывел команду на поле в качестве капитана.

В первом тайме "Карпаты" провели два гола – отличились Танчик и Матар.

В конце второй половины игры "львы" упустили победу, пропустив 2 гола за 5 минут.

  • Первый официальный матч в 2020 году "Карпаты" проведут в воскресенье, 23 февраля.
  • Во Львове "зелено-белые" примут "Днепр-1" в рамках чемпионата Украины.
  • После 18 туров УПЛ "Карпаты" занимают последнюю строчку в турнирной таблице.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
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