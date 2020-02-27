"Карпаты" усилились украинским защитником Василием Приймой, который выступал в Италии

Футбольный клуб "Карпаты" заключил соглашение с защитником Василием Приймой. За новый клуб игрок будет выступать до конца сезона.

28-летний футболист будет выступать за "Карпаты" под номером "44".

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"Я родился на Львовщине, но ни разу не выступал за львовские клубы. Когда был маленький, всегда мечтал и представлял себя в карпатской футболке. Но в 11-летнем возрасте уехал в Киев в ДЮСШ-15, а оттуда уже попал в донецкий "Металлург". Теперь моя детская мечта осуществилась – я стал частью карпатской семьи", – рассказал Василий Прийма после подписания соглашения с клубом.