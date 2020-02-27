"Карпаты" усилились украинским защитником Василием Приймой, который выступал в Италии
Футбольный клуб "Карпаты" заключил соглашение с защитником Василием Приймой. За новый клуб игрок будет выступать до конца сезона.
28-летний футболист будет выступать за "Карпаты" под номером "44".
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"Я родился на Львовщине, но ни разу не выступал за львовские клубы. Когда был маленький, всегда мечтал и представлял себя в карпатской футболке. Но в 11-летнем возрасте уехал в Киев в ДЮСШ-15, а оттуда уже попал в донецкий "Металлург". Теперь моя детская мечта осуществилась – я стал частью карпатской семьи", – рассказал Василий Прийма после подписания соглашения с клубом.
- Василий Прийма родился 10 июня 1991 года в селе Лес Яворивского района Львовской области.
- Футболом начал заниматься в Новояворовске, но впоследствии переехал в Киев.
- На профессиональном уровне дебютировал в составе донецкого "Металлурга" в сентябре 2008 года. В общем провел за дончан 7 сезонов и сыграл более сотни матчей в Премьер-лиге.
- В октябре 2015 года защитник перебрался в итальянский клуб "Торино", который выступал в Серии А. Однако в элитном итальянском дивизионе сыграл свой первый матч в составе другой команды – "Фрозиноне", куда перешел на условиях аренды.
- Летом 2017 года вернулся в Украину, где подписал контракт с луганской "Зарей". После двух неполных сезонов в этой команде переехал в Беларусь, где пополнил ряды солигорского "Шахтера".
- Зимой 2020 года стал свободным агентом.
- Выступал за юношескую и молодежную сборные Украины.
- Стал шестым новичком "Карпат" в зимнее межсезонье. Перед тем контракты с клубом подписали вратарь Антон Каниболоцкий, защитник Андро Гиоргадзе, полузащитники Алексей Хахлев и Геннадий Пасич, а также нападающий Матар Диейе.
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