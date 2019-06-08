"Карпаты" в большинстве дожали "Волынь" и сохранили прописку в УПЛ

Львовские "Карпаты" в драматичном матче в Луцке победили "Волынь" за право выступать в Премьер-лиге Украины.

Волынь – Карпаты 1:3

Голы: Кожанов, 42 – Кльоц, 37, Понде, 82 (пен.), Мирошниченко, 90+5

Удаление: Симинин, 70 (Волынь)

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После первого матча во Львове, который завершился вничью 0:0, поединок в Луцке более активно начали гости. Уже на 5-й минуте гол мог забить Кльоц. Футболист "Карпат" опасно пробил издали и только прекрасная реакция Недилько спасла "Волынь" от пропущенного гола. Недилько вытащил мяч из-под перекладины. Старт матча остался за "львами", однако огорчить голкипера "Волыни" им не удалось.

Ближе к середине тайма "крестоносцы" выровняли игру и даже начали создавать опасные моменты возле ворот Кучинского. На 21 минуте Бартулович пробил со средней дистанции и вратарь спас львовян. Очень опасно в штрафной "Карпат" было на 24 минуте. Мяч заметался во вратарской гостей. Волошинович мог замыкать на дальней штанге, пробивая слета, но гостям все же удалось отбиться.

Ближе к концу первого тайма "Карпаты" забили первый гол в противостоянии. Кльоц невероятным ударом со штрафного не оставил шансов вратарю "Волыни" – 0:1. Но через 5 минут "крестоносцы" сравняли счет. Кожанов, который когда-то играл за "Карпаты", ударом головой замкнул навес в штрафную.

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После перерыва "Карпаты" отдали инициативу "Волыни" и перешли на контратакующую игру. Результат 1:1 был выгоден именно "Карпатам", поскольку они забили гол на выезде. "Волыни", чтобы выйти в УПЛ нужно было обязательно забивать. Подопечные Андрея Тлумака агрессивно начали второй тайм. Роскошный момент имел Волошинович, но с близкого расстояния пробил выше ворот.

На 69 минуте "Карпатам" вновь повезло. Бартулович прекрасным ударом попал в перекладину. Удару хорвата не хватило нескольких сантиметров. Затруднительным положение для хозяев стало на 70 минуте. Нервы не выдержали у капитана команды Сергея Симинина, который грубо сыграл против футболиста "Карпат". Арбитр без колебаний удалил капитана хозяев.

На 82 минуте "Карпаты" забили второй. Кльоц ворвался в штрафную гостей, где его сбил Болденков. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Понде. "Волынь" отыграться не успела. А в компенсированное время "львы" провели третий гол. Жирную точку в матче поставил Денис Мирошниченко.

Сразу после этого на поле выбежали несколько фанатов "Волыни", которые пытались побить арбитра матча. Поэтому судья направился в подтрибунные помещения. Финальный свисток этого матча так и не прозвучал.

Таким образом, "Карпаты" сохранили прописку в УПЛ. "Волынь" как минимум еще один сезон проведет в Первой лиге.