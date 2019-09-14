"Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара: видео

92 Читати новину українською
Карпаты – Ворскла: видео голов счет матча 14.09.2019 – УПЛ
Карпаты – Ворскла результат матча / ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" прервали свою неудачную серию в домашних матчах, обыграв полтавскую "Ворсклу".

Карпаты – Ворскла 2:1

Голы: Понде, 70 (пен), Мартинс, 80-Баенко, 41

Это было "зелено-белое" дерби. Но не только этим матч привлекал внимание. Роман Санжар дебютировал на посту главного тренера "Карпат" в официальном матче.

К слову: "Шахтер" в невероятной игре с семью голами одолел "Зарю", Тайсон получил жуткую травму

Команды провели матч в упорной борьбе. "Карпаты" смогли наконец победить дома (в последний раз выигрывали еще в мае в матче против "Десны"). "Ворскла" же пыталась подняться в топ-6.

Полтавчане могли надеяться на определенную несыгранность хозяев в этом матче. И в одном из моментов чуть не наказали "Карпаты", но мяч угодил в штангу.

Но именно "Ворскла" первой забила. После подачи с фланга Назарина неудачно остановил мяч в собственной штрафной, и Баенко в касание отправил мяч в ворота.

Отыгрались "Карпаты" уже во втором тайме. Команда много атаковала, но нанести прицельный удар не могла. На помощь пришел арбитр, который назначил пенальти в ворота гостей – рукой сыграл Чеснаков. Пробивать пошел Понде и четко реализовал свой момент.

Через мгновение арбитр мог снова назначить пенальти в ворота "Ворсклы", когда мяч попал в руку. Но на этот раз свисток промолчал. После подачи с углового Мартинс первым оказался на добивании, отправив мяч в ворота.

"Карпаты" могли забить и третий. Но в быстрой атаке мяч попал в перекладину. "Карпаты" побеждают и поднимаются на шестое место. "Ворскла" во второй половине турнирной таблицы.

Карпаты – Ворскла видеообзор матча

 

blog_ava
Низкое давление: причины гипотонии и что делать
сегодня
8918
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Ворскла ФК Карпаты
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
сегодня 12:41 "Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
103
Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
сегодня 11:32 Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
110
Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
сегодня 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
Ігор Саджениця 350
Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
15 сентября 21:49 Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
114
Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
15 сентября 15:57 Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
55
Новости
Больше новостей
Залиште відгук