"Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара: видео

Львовские "Карпаты" прервали свою неудачную серию в домашних матчах, обыграв полтавскую "Ворсклу".

Карпаты – Ворскла 2:1

Голы: Понде, 70 (пен), Мартинс, 80-Баенко, 41

Это было "зелено-белое" дерби. Но не только этим матч привлекал внимание. Роман Санжар дебютировал на посту главного тренера "Карпат" в официальном матче.

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Команды провели матч в упорной борьбе. "Карпаты" смогли наконец победить дома (в последний раз выигрывали еще в мае в матче против "Десны"). "Ворскла" же пыталась подняться в топ-6.

Полтавчане могли надеяться на определенную несыгранность хозяев в этом матче. И в одном из моментов чуть не наказали "Карпаты", но мяч угодил в штангу.

Но именно "Ворскла" первой забила. После подачи с фланга Назарина неудачно остановил мяч в собственной штрафной, и Баенко в касание отправил мяч в ворота.

Отыгрались "Карпаты" уже во втором тайме. Команда много атаковала, но нанести прицельный удар не могла. На помощь пришел арбитр, который назначил пенальти в ворота гостей – рукой сыграл Чеснаков. Пробивать пошел Понде и четко реализовал свой момент.

Через мгновение арбитр мог снова назначить пенальти в ворота "Ворсклы", когда мяч попал в руку. Но на этот раз свисток промолчал. После подачи с углового Мартинс первым оказался на добивании, отправив мяч в ворота.

"Карпаты" могли забить и третий. Но в быстрой атаке мяч попал в перекладину. "Карпаты" побеждают и поднимаются на шестое место. "Ворскла" во второй половине турнирной таблицы.

Карпаты – Ворскла видеообзор матча