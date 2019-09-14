Карпаты – Ворскла: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Карпаты – Ворскла: смотреть онлайн матч 14 сентября 2019
Карпаты – Ворскла онлайн / ФК "Карпаты"

В субботу, 14 сентября, львовские "Карпаты" сыграют против полтавской "Ворсклы" на своем поле. Онлайн-трансляция "бело-зеленого" дерби – на сайте Спорт24.

Седьмой тур УПЛ стартует после паузы на международные матчи сборных. Для "Карпат" это будет первый официальный поединок под руководством Романа Санжара. Новая команда тренера принимает во Львове "Ворсклу" Виталия Косовского.

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Перед этим матчем "Карпаты" занимают предпоследнее место в чемпионате. "Ворскла" на седьмом месте. Однако в случае победы львовян, они сумеют обойти соперника, ведь между ними всего два очка разницы.

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Ворскла

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Ворскла ФК Карпаты
Источник: 24 канал
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