"Карпаты" разгромили "Ворсклу", забив четыре гола: видео

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Карпаты – Ворскла: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Карпаты – Ворскла: результат матча и видео голов

Львовские "Карпаты" второй этап УПЛ начинали матчем против полтавской "Ворсклы". И как и в первом матче между этими командами в Полтаве 24 февраля 2019 года, "Карпаты" забили четыре гола в ворота соперника.

Карпаты – Ворскла 4:0
Голы: Понде, 27, Швед, 38, 62, Йода, 70 (пен.)

До этого матча "Карпаты" имели серию из 9 матчей без побед на родном стадионе. Последняя такая датировалась еще 29 июля 2018 года, когда "Карпаты" победили "Черноморец" 1:0. Тогда же в последний раз львовяне не пропускали на родном стадионе. И вот серия была прервана.

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На этот матч "Ворскла" прибыла с новым главным тренером. Правда, еще с приставкой и.о. Им стал Виталий Косовский после того, как Василий Сачко подал в отставку.

За весь матч "Ворскла" нанесла лишь два прицельных удара по воротам соперников. Произошли они в начале каждого из таймов. Однако в первом тайме игроки "Карпат" заблокировали удар, а во втором – спас голкипер Максим Кучинский.

В целом начало матча было не слишком активно на моменты. Пока "Карпаты" не забили. Марьян Швед отдал пас на ход Кристиану Понде, и нападающий не упустил свою возможность.

А потом забил сам Швед. После подачи с углового он первым сориентировался и отправил мяч в ворота.

"Ворскла" активно начала второй тайм, а также создала уже упомянутый момент. Но после этого "Карпаты" снова перевели игру от своих ворот. И забили еще два гола.

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Сначала Швед четко реализовал выход на ворота Богдана Шуста, перебросив голкипера. Пас ему на ход отдал Карим Йода.

А уже потом Понде сбили в штрафной площадке, и арбитр назначил пенальти. Пробивать мог и Швед, который бы тогда оформил хет-трик, и повторил результат матча в Полтаве в начале года. Но пробивать пошел Йода, и не оставил шансов голкиперу.

До конца матча "Карпаты" были ближе к пятому голу, чем "Ворскла" к тому, чтобы забить гол престижа. Но больше зрители на трибунах забитых голов не увидели.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт УПЛ ФК Ворскла ФК Карпаты
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