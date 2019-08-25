"Карпаты" заработают круглую сумму на продаже нападающего донецкого "Шахтера"

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Густаво Бланко-Лещук
Густаво Бланко-Лещук / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" продал аргентинского нападающего Густаво Бланко-Лещука в турецкий "Антальяспор". Часть средств от этого трансфера получат и львовские "Карпаты".

Сумма трансфера не озвучивается. Однако на сайте Transfermarkt стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.

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И по данным журналиста Виктора Вацка, часть от трансфера нападающего получат львовские "Карпаты". Именно из этого клуба игрок перешел в "Шахтер" в начале 2017 года. "Карпаты" же практикуют, что прописывают в контрактах процент от перепродажи игрока в следующий клуб. Поэтому "зелено-белые" могут получить до 300 тысяч евро.

Всего за "Шахтер" Бланко Лещук сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 8 мячей. Сезон-2018/19 провел на правах аренды в "Малаге". Его контракт с "Антальяспором" рассчитан на четыре года.

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты Шахтер Трансферы
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