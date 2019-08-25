"Заря" минимально победила "Карпаты" во Львове: видео

Луганская "Заря" в 5-м туре чемпионата Украины провела матч во Львове против "Карпат". "Заре" удалось одержать минимальную победу.

Карпаты – Заря 0:1

Гол: Будковский, 58

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В четверг "Заря" провела изнурительный матч против "Эспаньола" в рамках Лиги Европы и проиграла. Поединок против "Карпат" для луганчан третий за неделю, поскольку 18 августа проиграли еще и "Александрии". В матче против "львов" подопечные Виктора Скрипника хотели прервать неудачную серию.

В свою очередь "Карпаты" в 4-м туре на выезде победили аутсайдера лиги "Олимпик" и стремились развить успех в следующем матче.

Невероятный тайм Подковки

На 13 минуте поединка шанс открыть счет был у Будковского. Он опасно замыкал навес, но Роман Подковка выручил команду. После углового Филипп снова пробил, на этот раз выше.

"Львы" ответили сразу. Понде вышел один на один с Шевченко и переиграл голкипера. Но рефери зафиксировал офсайд. Понде был на корпус впереди ближайшего игрока "Зари".

На 27 минуте Кочергин мощно выстрелил метров с 25-и, но Подковка снова был на высоте. За две минуты в "Заре" прошла позиционная атака. Михайличенко навесил, Хомченовский неудачно принял, но Кочергин подобрал мяч и смог ударить. Но снова Подковка спас команду.

На 32 минуте Кочергин сместился с левого фланга и выстрелил из-под защитника. Подковка парировал и этот удар. На перерыв команды ушли при нулях на табло.

Победный гол Будковского

Сразу после перерыва хорошая возможность забить была у "Карпат". Защитники "Зари" позволили выстрелить Гуцуляку. Нападающий "Львов" целился в "девятку", но Шевченко отбил удар. На 55 минуте издалека опасно пробил Вербный. Но и в этом эпизоде Шевченко выручил партнеров.

После двух опасных моментов "Карпат" свою возможность забить использовали гости. На 58 минуте после углового гол забил Филипп Будковский. Нападающий "Зари" отклеился от защитников и мощным ударом головой не оставил шансов Підківців – 1:0.

На 61 минуте "Заря" могла удвоить преимущество. Михайличенко разрядил пушку со штрафного, но Подковка справился с выстрелом. После этого "Заре" удалось "засушить" игру. Гости не позволяли сопернику создавать опасность у своих ворот и были пассивны при организации собственных атак.

На 88 минуте ничью для "Карпат" мог вырвать Диого. Футболист "львов" головой замыкал прострел в штрафной "Зари", но пробил неточно.

В следующем туре чемпионата Украины "Заря" дома примет киевское "Динамо". В свою очередь "Карпаты" отправятся в Чернигов на матч против "Десны", которая сенсационно занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Карпаты – Заря – видеообзор матча