Карпаты – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Карпаты – Заря смотреть онлайн матч 25 августа 2019 – УПЛ
Карпаты – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / fckarpaty.com

Львовские "Карпаты" 25-го августа примут "Зарю" в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Посмотреть поединок можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.

По телевидению поединок "Карпаты" – "Заря" футбольным болельщикам покажет телеканал УНИАН. Начало матча в 17:00.

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Матч "Карпаты" – "Заря" можно просмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.

На старте чемпионата Украины "Карпаты" набрали четыре очка. В то же время в активе луганского клуба 7 пунктов.

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Заря

Результат матча "Карпаты" – "Заря" читайте по завершению поединка на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря ФК Карпаты УПЛ
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