Карпаты – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Львовские "Карпаты" 25-го августа примут "Зарю" в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Посмотреть поединок можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.
По телевидению поединок "Карпаты" – "Заря" футбольным болельщикам покажет телеканал УНИАН. Начало матча в 17:00.
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Матч "Карпаты" – "Заря" можно просмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.
На старте чемпионата Украины "Карпаты" набрали четыре очка. В то же время в активе луганского клуба 7 пунктов.
Онлайн-трансляция матча Карпаты – Заря
Результат матча "Карпаты" – "Заря" читайте по завершению поединка на сайте Спорт24.
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