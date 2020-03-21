Кашлял кровью: итальянский спортсмен рассказал, как заразился коронавирусом

Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал, при каких обстоятельствах был госпитализирован в одну из больниц Милана. В начале текущей недели спортсмен был заражен коронавирусом.

Слова Меллона приводит издание AIPS Media.

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Сейчас со мной все в порядке. К счастью, я вовремя попал в больницу. В отделении неотложной помощи у меня диагностировали пневмонию, а затем провели тест на коронавирус, который показал положительный результат. Болезнь у меня обнаружили на начальном этапе. Поэтому я надеюсь вскоре вернуться домой.

Все началось с обычной лихорадки. У меня была температура 37,5 и небольшой кашель. Но со временем кашель становился все сильнее. Дошло до того, что нападения продолжались по 5-10 минут без остановки. В какой-то момент я заметил, что кашляю кровью. Также нельзя пренебрегать еще одним симптомом – полная или частная потеря обоняния и чувства вкуса,

– ассказал Меллона.

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Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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