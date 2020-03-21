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Кашлял кровью: итальянский спортсмен рассказал, как заразился коронавирусом

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Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал, при каких обстоятельствах был госпитализирован в одну из больниц Милана. В начале текущей недели спортсмен был заражен коронавирусом.

Слова Меллона приводит издание AIPS Media.

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Сейчас со мной все в порядке. К счастью, я вовремя попал в больницу. В отделении неотложной помощи у меня диагностировали пневмонию, а затем провели тест на коронавирус, который показал положительный результат. Болезнь у меня обнаружили на начальном этапе. Поэтому я надеюсь вскоре вернуться домой.

Все началось с обычной лихорадки. У меня была температура 37,5 и небольшой кашель. Но со временем кашель становился все сильнее. Дошло до того, что нападения продолжались по 5-10 минут без остановки. В какой-то момент я заметил, что кашляю кровью. Также нельзя пренебрегать еще одним симптомом – полная или частная потеря обоняния и чувства вкуса,
– ассказал Меллона.

Коронавирус в Италии: главное

  • В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинца.
  • От Covid-19 начали умирать врачи. Первая смерть среди медиков зафиксировали 11 марта.
  • Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться.
  • Жителям Италии запретили выходить на улицы без надобности. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

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Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт легкая атлетика Здоровье
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