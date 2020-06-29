Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал об особенностях работы в проекте "горняков". Португальский наставник отметил, что хотел бы сохранить лидеров, но готов развивать молодежь в случае их ухода.

Также Каштру признался, что не заинтересован в подписании контракта с другим клубом и полностью сосредоточен на работе в "Шахтере". Его слова цитирует "ПроФутбол".

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Меня не интересует, может ли меня кто-то подписать. Думаю только о "Шахтере". Всегда был очень спокойным, если уйду из "Шахтера" – у меня будет работа. Но "Шахтер" в любом случае останется таким, как и был. Запомните, будущее "Шахтера" зависит не от тренера, а от президента. Ни один тренер не может повлиять на этот клуб, у "Шахтера" есть собственный проект, который построил президент. Любому тренеру не нужно будет строить что-то свое, он уже будет работать внутри проекта.

"Мне нравятся мои футболисты, но нужно реально смотреть на вещи, оценивать свою роль в клубе. Если потеряю какого-то игрока – что я могу сделать? Мне нужно готовить других футболистов. Например, хотел бы всегда иметь в составе Степаненко и Тайсона. Но если кого-то продадут, то я ничего не смогу сделать", – рассказал он.

Досрочное чемпионство "Шахтера"