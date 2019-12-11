Каштру назвал заявку "Шахтера" на игру с "Аталантой": список
В среду, 11 декабря, "Шахтер" проведет в Харькове решающую игру Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Тренер "горняков" еще накануне определил заявку на игру, куда попал 21 игрок.
В решающей игре решится судьба второй путевки в плей-офф турнира. Шансы побороться за нее имеют как "Шахтер", так и "Аталанта", а также загребское "Динамо", которое примет в своих стенах чемпионов Англии "Манчестер Сити".
К слову: Шахтер – Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
Заявка "Шахтера" на игру
Вратари
- Андрей Пятов;
- Алексей Шевченко;
- Анатолий Трубин.
Защитники
- Сергей Кривцов;
- Давид Хочолава;
- Николай Матвиенко;
- Исмаили;
- Додо.
Полузащитники
- Тарас Степаненко;
- Тайсон;
- Маркос Антонио;
- Дентиньо;
- Марлос;
- Тете;
- Евгений Коноплянка;
- Манор Соломон;
- Виктор Коваленко;
- Алан Патрик;
- Маркиньос Сиприано;
- Сергей Болбат.
Нападающий
- Жуниор Мораес.
Заявка "Шахтера" на игру с "Аталантой"
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