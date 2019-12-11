Каштру назвал заявку "Шахтера" на игру с "Аталантой": список

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"Шахтер" назвал свою заявку на игру с "Аталантой" / фото: ФК "Шахтер"

В среду, 11 декабря, "Шахтер" проведет в Харькове решающую игру Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Тренер "горняков" еще накануне определил заявку на игру, куда попал 21 игрок.

В решающей игре решится судьба второй путевки в плей-офф турнира. Шансы побороться за нее имеют как "Шахтер", так и "Аталанта", а также загребское "Динамо", которое примет в своих стенах чемпионов Англии "Манчестер Сити".

К слову: Шахтер – Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов

Заявка "Шахтера" на игру

Вратари

  • Андрей Пятов;
  • Алексей Шевченко;
  • Анатолий Трубин.

Защитники

  • Сергей Кривцов;
  • Давид Хочолава;
  • Николай Матвиенко;
  • Исмаили;
  • Додо.

Полузащитники

  • Тарас Степаненко;
  • Тайсон;
  • Маркос Антонио;
  • Дентиньо;
  • Марлос;
  • Тете;
  • Евгений Коноплянка;
  • Манор Соломон;
  • Виктор Коваленко;
  • Алан Патрик;
  • Маркиньос Сиприано;
  • Сергей Болбат.

Нападающий

  • Жуниор Мораес.

Шахтар – Аталанта, заявка
Заявка "Шахтера" на игру с "Аталантой"

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Аталанта Шахтер
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