Каштру назвал заявку "Шахтера" на игру с "Аталантой": список

"Шахтер" назвал свою заявку на игру с "Аталантой" / фото: ФК "Шахтер"

В среду, 11 декабря, "Шахтер" проведет в Харькове решающую игру Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Тренер "горняков" еще накануне определил заявку на игру, куда попал 21 игрок.