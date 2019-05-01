Касильяс опубликовал фотографию из больничной палаты после перенесенного инфаркта

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Касильяс опубликовал фотографию из больничной палаты после перенесенного инфаркта

Вратарь "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда. После оказания медицинской помощи футболист опубликовал фотографию из палаты, поблагодарив всех за поддержку.

"Здесь все под контролем. Я был очень напуган, но не сломлен. Спасибо всем за поддержку и любовь", – подписал фото Икер Касильяс.

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Напомним, во время тренировки "Порту" в среду, 1 мая, Икеру Касильясу стало плохо. У него диагностировали инфаркт миокарда и сразу госпитализировали.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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