Катар выиграл Кубок Азии, в финале залетали невероятные голы: видео
Кубок Азии впервые в истории завершился триумфом сборной Катара. В финальном матче была бита более именитая команда Японии.
Япония – Катар – 1:3
Голы: Минамино, 69 – Альмоез, 12 Хатим, 27 Афиф, 83 (пен.)
В дебюте матча прекрасным голом вывел вперед Катар Альмоез. Приняв мяч в штрафной, футболист обработал его и пробил ударом через себя.
Не менее ярко Катар закрепил преимущество. Свою фамилию на табло записал Хатим.
После перерыва Япония подняла интригу. Минамино принял мяч в штрафной и нанес идеальный удар низом в правый угол ворот – 1:2.
Однако под занавес матча Катар восстановил преимущество в два гола. Афиф реализовал пенальти.
Таким образом, Катар впервые в истории стал сильнейшей командой на своем континенте.
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