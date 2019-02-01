Катар выиграл Кубок Азии, в финале залетали невероятные голы: видео

204 Читати новину українською
Катар выиграл Кубок Азии
Катар выиграл Кубок Азии / twitter.com

Кубок Азии впервые в истории завершился триумфом сборной Катара. В финальном матче была бита более именитая команда Японии.

Япония – Катар – 1:3
Голы: Минамино, 69 – Альмоез, 12 Хатим, 27 Афиф, 83 (пен.)

В дебюте матча прекрасным голом вывел вперед Катар Альмоез. Приняв мяч в штрафной, футболист обработал его и пробил ударом через себя.

 

 

Не менее ярко Катар закрепил преимущество. Свою фамилию на табло записал Хатим.

 

 

После перерыва Япония подняла интригу. Минамино принял мяч в штрафной и нанес идеальный удар низом в правый угол ворот – 1:2.

Однако под занавес матча Катар восстановил преимущество в два гола. Афиф реализовал пенальти.

Таким образом, Катар впервые в истории стал сильнейшей командой на своем континенте.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
Адские сутки на Донбассе: ВСУ подверглись тяжелой потери, но уничтожили много оккупантов
сегодня
1074
Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук