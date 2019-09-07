Казалось, что играем дома: Миколенко прокомментировал поддержку сборной Украины в Литве

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 против Литвы. Игрок "Динамо" отыграл весь поединок на левом фланге обороны.

После игры против Литвы Виталий заявил, что у него хорошие эмоции, но команда, по его словам, скоро забудет о полученном результате.

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Также Виталий прокомментировал тактику на матч против Литвы и свою позицию на поле.

Ничего не изменилось в плане тактики по сравнению с матчем с Люксембургом. Это была установка тренера (играть высоко, – Спорт24), я ее просто выполнял. Спасибо болельщикам. Казалось, что играем дома,

– сказал Виталий.

Чтобы выйти на Евро, по словам Миколенко, сборной нужно выиграть в следующих двух матчах против Литвы и Португалии.

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На этот момент подопечные Андрея Шевченко набрали 13 очков. Следовательно, при определенных обстоятельствах Украине достаточно набрать еще 4 балла, что гарантирует поездку на чемпионат Европы.

Следующий матч "сине-желтые" проведут в Днепре 10-го сентября. Украинцы сыграют контрольный поединок против Нигерии.