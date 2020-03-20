Каждое воскресенье буду видеть семью и ходить в церковь: Усик рассказал об изоляции

Александр Усик будет готовиться к поединку с британцем Дереком Чисорой в тренировочном лагере в изоляции. Такие меры приняты из-за пандемии коронавируса.

Украинец в комментарии Boxingscene заявил, что спокойно отнесся к такому плану.

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Я буду изолирован в лагере, в прочем, как обычно. Но каждое воскресенье буду видеть семью и ходить в церковь. Я люблю бокс и не нуждаюсь в отдыхе. У меня есть жена и трое детей, которые с этим помогают. Но еще больше я расслаблен в тренировочных лагерях,

– заявил украинец.

Также Усик выразил надежду, что его бой с Дереком Чисорой не отменят из-за коронавируса.

Я не очень много думал о том, как вирус повлияет на бой и мои тренировки. В четверг вечером впервые задумался, какие проблемы могут возникнуть. Очень надеюсь, что бой состоится,

– добавил Усик.

Что известно о следующем бое Усика?

23 мая 2020 года Усик должен встретиться с Дереком Чисорой в Лондоне (Англия) на арене O2. Для украинца это второй бой в супертяжелом весе.

Бой, возможно, перенесут на лето 2020 года. Промоутер Эдди Хирн заявил, что из-за коронавируса могут быть отменены все вечера бокса, запланированные на май в Великобритании.

Впрочем, Чисора заявляет, что готов драться с Усиком даже при пустых трибунах.

В то же время Александр сделал несколько сомнительных заявлений о коронавирусе. Усик призвал всех ходить в храмы, хотя граждан просят воздержаться от мест массового скопления людей.

Также боксер посоветовал пить воду из-под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус. Это спортсмен, скорее всего, сказал в шутку.

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