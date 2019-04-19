Кевин Дюрант обошел легендарного баскетболиста по очкам, набранным в плей-офф: видео

Нападающий баскетбольного клуба "Голден Стейт" Кевин Дюрант обошел легендарного Меджика Джонсона по количеству очков, набранных в играх плей-офф за карьеру.

В течение 3-го матча серии первого раунда плей-офф с "Клипперс" Дюрант превзошел показатель Джонсона – 3 701 очко.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф форвард "Уорриорс" может также обойти Хакима Оладжувона (3 755) и Джона Хавличека (3 776). Далее в списке – Лэрри Берд (3 897) и Дуэйн Уэйд (3 954), который занимает 10-е место.

Сейчас "Голден Стэйт" проигрывает "Лос-Анджелесу" в серии со счетом 2:1. Этой ночью "Ворриорс" сумели одержать первую победу.

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