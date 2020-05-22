Киберспортсмен выдавал себя за девушку, чтобы принять участие в женском турнире: фото

Во время женского турнира по Counter-Strike: Global Offensive – Lenovo Legion of Valkyrie произошла неординарная ситуация. Одним из участников турнира оказался мужчина.

Турнир проходил в онлайне. Организаторы турнира вовремя заподозрили игрока в обмане, сообщает "Чемпионат".

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Организаторы предполагали, что некоторые игроки попытаются обмануть их. Чтобы избежать этого, участников попросили включить веб-камеры. Мошенник надел парик, очки и маску. Маска как раз и выдала его.

Киберспортсмен выдавал себя за девушку: смотрите фото

Lenovo's female CSGO event requires players to play with the camera on. But someone was found to be a guy with a wig LMAOOOOO pic.twitter.com/OvDHf1z2pS — Flora ୧⍤⃝ (@PanYijingFlora) May 19, 2020

Стоит отметить, что какой бы глупой ни казалась эта попытка обмана, трудно не согласиться с тем, что игрок грамотно сменил свою настоящую внешность.

Вероятно, если бы не проницательность организаторов чемпионата, обман так и не был бы раскрыт.

Что известно о турнире Lenovo Legion of Valkyrie

Чемпионат Lenovo Legion of Valkyries проходит в Таиланде с 18 по 22 мая, в нем принимают участие 33 женских коллектива. На турнире разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 долларов, из которых победитель получит 600.