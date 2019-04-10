"Киев-Баскет" обыграл "Запорожье" и вышел вперед в полуфинале плей-офф Суперлиги

"Киев-Баскет" победил дома "Запорожье" в третьем поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги – 104:92. Теперь киевляне впереди 2:1 в серии до трех побед.

Соперники со старта не позволяли кому-либо вырваться далеко вперед. Большую часть первой 10-минутки балансировала практически равная игра. Но ближе к ее концу хозяева пошли в отрыв. Трехочковый Крика и следующий данк Петрова заставили гостей брать тайм-аут. Но это не помогло. После обновления игры Крик снова забил из-за дуги. У гостей, зато, расстроилась игра в атаке. Так до конца стартовой четверти киевляне обеспечили 13 очков преимущества.

Читайте также: Легендарный баскетболист Дирк Новицки объявил о завершении карьеры

Двумя подряд трехочковыми на старте второй четверти гости четко показали желание переломить ход событий в свою пользу. И хотя окончательно этого достичь не удалось, несколько изменить ситуацию в свою пользу гости все же смогли. Общую разницу они сократили до 9 очков. Вырос процент реализации.

После перерыва игра возобновилась снова с трехочкового гостей – забил Титов. Запорожцы добавили агрессии, плотнее стали действовать в защите. Уже во второй половине четверти это сказалось на общем счете – отставание гостей сократилось до расстояния одного точного броска. Возвращение на площадку Сандула оживило игру киевлян. К решающей четверти они вернули 9-очковое преимущество.

Стоит увидеть: Украинец Лень провел самую результативную игру в НБА и стал лучшим игроком матча

Старт заключительной четверти киевляне начали максимально сосредоточено. Рывок 9:0 увеличил общую разницу почти до 20-ти очков. Впрочем и это не озадачило запорожцев. Киндал и Трент ответили точными дальними выстрелами, заставив хозяев брать тайм-аут. Запорожцы до последнего имели шанс на победу. За две минуты разница сократилась до четырех очков, а хозяева допустили досадную потерю в атаке. Впрочем, гости не смогли воспользоваться этим. Киевляне защитились и добавили себе заряд эмоций трехочковым Горобченко. Окончательным итогом стал эффектный данк Нванкво.

Киев-Баскет – Запорожье 104:92 (30:17, 25:29, 24:24, 25:22)

Так "Киев-Баскет" снова вышел вперед в серии до трех побед – 2:1. Следующий матч 12 апреля в Киеве.