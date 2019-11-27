"Киев-Баскет" одержал драматическую победу в Кубке Европы ФИБА, "Днепр" крупно проиграл

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"Киев Баскет" / fbu.ua

Украинские баскетбольные клубы "Днепр" и "Киев-Баскет" сыграли последние матчи первого этапа Кубка Европы ФИБА. Днепряне разгромно проиграли "Лукойлу", а "Киев-Баскет" вырвал победу у "Цмоки-Минск".

Днепр – Лукойл Левски 61:83 (12:24, 19:27, 14:9, 16:23)

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"Днепр" сохранял математические шансы выйти в следующий раунд Кубка Европы ФИБА.

Для этого подопечным Дениса Журавлева нужно было побеждать "Лукойл" и надеяться, что "Киев-Баскет" победит "Цмоки-Минск". Киевляне со своей задачей справились, что не скажешь о днепрянах.

"Днепр" на своем паркете крупно проиграл болгарскому клубу. Интриги в матче не было от начала игры.

Цмоки-Минск – Киев-Баскет 84:92 (14:11, 21:17, 18:23, 24:26, 7:15)

Киевляне еще до матча с белорусами гарантировали себе выход в следующий раунд Кубка Европы ФИБА. Если в матче "Днепра" интриги не было, то в поединке "Киев-Баскет" ее было достаточно.

Хозяева паркета завладели инициативой с начала второй четверти. Киевляне сумели сравнять счет только в третьей 10-минутке, однако минские баскетболисты сразу вырвались вперед.

На последних секундах четвертой четверти "Киев-Баскет" не только сравнял счет, но и вышел вперед. Белорусы сумели восстановить паритет, а "волки" не смогли реализовать последнюю атаку.

В овертайме драматическую победу удалось одержать украинской команде. Благодаря этой победе киевляне выиграли свою группу.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол БК Днепр БК Киев-Баскет
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