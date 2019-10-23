"Киев-Баскет" победил "Днепр" в Кубке Европы ФИБА, фаны киевлян обратились к Коломойскому

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"Киев-Баскет" победил "Днепр" в Кубке Европы ФИБА
"Киев-Баскет" победил "Днепр" в Кубке Европы ФИБА / fbu.ua

Украинские команды "Киев-Баскет" и "Днепр" встретились на первом этапе Кубка Европы ФИБА. Победу удалось одержать хозяевам паркета.

Киев-Баскет – Днепр 95:88 (23:21, 29:18, 23:24, 20:25)

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В первой четверти на паркете велась равная борьба и лидер менялся по очереди. Ни одной команде не удалось нарастить комфортное преимущество и по итогам 10 минут киевляне побеждали +2.

Вторую четверть более удачно провели подопечные Айнарса Багатскиса, которые сумели уйти на большой перерыв с преимуществом +13. В третьей 10-минутке киевляне продолжали наращивать свое преимущество, которое достигло 21 очка.

В конце третьей четверти и начале четвертой "Днепру" удалось сократить отставание до 10 очков. Однако киевляне обеспечили себе комфортное преимущество, а затем подопечные Дениса Журавлева не сумели отыграться.

Отметим, что на матче фанаты "Киев-Баскет" вывесили баннер, адресованный олигарху Игорю Коломойскому. "Игорь, кофе идем пить?", – написано на баннере. Баннер вывесили напротив VIP-ложи. Коломойский посетил этот матч. В "Днепре" играет сын олигарха Грегори Коломойский.


Фото с матча "Киев-Баскет" – "Днепр" / Tribuna.com

Следующую игру во втором по значимости баскетбольном турнире киевляне проведут 30 октября против болгарского "Левски". Днепряне померяются силами с "Цмоки-Минск".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта БК Киев-Баскет БК Днепр Баскетбол Спорт
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