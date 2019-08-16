"Киев-Баскет" подписал контракт с четвертым американским новичком за лето

Вице-чемпион Суперлиги "Киев-Баскет" объявил о приходе четвертого новичка из США.

Киевский клуб на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским легионером Аундре Джексоном.

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24-летний форвард выступал в чемпионате NCAA за "Лойолу", который представляет университет Чикаго. В прошлом сезоне он играл в чемпионате Исландии за "Скаллагримур", в среднем за 22 матча набирал по 19,9 очка и делал 8,3 подбора.

Таким образом, Джексон стал четвертым американским легионером киевлян этим летом: после MVP прошлого сезона Суперлиги Деон Эдвина, Киндала Хилла и Кейси Шефферда.

По итогам прошлого сезона "Киев-Баскет" стал вице-чемпионом страны, в финальной серии уступив "Химику" в трех матчах (0:3). С тех пор Евгения Мурзина на посту главного тренера команды сменил Айнарс Багатскис.

Спорт 24 писал, что ФИБА провела жеребьевку нового сезона Лиги чемпионов. От Украины в соревнованиях будет стартовать вице-чемпион "Киев-Баскет". Киевляне стартуют с первого раунда квалификации.