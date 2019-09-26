"Киев-Баскет" потерпел обидное поражение от "Бургоса" в квалификации Лиги чемпионов

"Киев-Баскет" сыграл матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Однако для столичного клуба противостояние с испанским "Бургосом" не принесло положительный результат

Команды довольно ровно провели первую половину встречи. Поэтому даже на большой перерыв ушли при ничейном результате 41:41.

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Но уже во второй половине встречи игроки испанского клуба значительно прибавили в игре. Уйти в быстрый отрыв не удалось, но "Киев-Баскет" уже был в роли догоняющего. Выполнить ее в полной мере не удалось. Но в начале четвертой четверти разница в счете составляла всего два очка.

Но именно в четвертой четверти "Бургос" таки сумел оторваться от оппонента, увеличив свое преимущество до 14 очков. Однако после этого прошли два дальних броска от Петрова и Шеферда. Поэтому у игроков "Киев-Баскет" загорелась надежда если не на победу, то хотя бы на ничейный результат. И к тому, чтобы сравнять счет, украинская команда была близка за мгновение к финальной сирене. Однако бросок Хилла оказался неудачным.

Киев-Баскет (Украина) – Бургос (Испания) – 83:86 (23:21, 18:20, 15:20, 27:25)

Поэтому "Киев-Баскет" проигрывает в первом матче второго круга квалификации Лиги чемпионов. Теперь команду ожидает матч в Испании. Игра состоится 29 сентября.