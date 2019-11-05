"Киев-Баскет" потерпел первое поражение в Кубке Европы ФИБА, разгромно проиграв "Цмоки-Минск"

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"Киев-Баскет" потерпел первое поражение в Кубке Европы ФИБА
"Киев-Баскет" потерпел первое поражение в Кубке Европы ФИБА / fbu.ua

"Киев-Баскет" впервые проиграл на первом этапе Кубка Европы ФИБА. В Киеве баскетболисты украинской команды были разгромлены клубом "Цмоки-Минск" из Беларуси.

Киев-Баскет – Цмоки Минск 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

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Киевляне очень неудачно начали матч, позволив хозяевам повести 8:0. В дальнейшем гости из Беларуси только наращивали преимущество, которое достигло 17 очков.

В начале второй четверти киевляне сумели сократить отставание до 8 очков, однако гости не позволили хозяевам совершить камбэк. На большой перерыв подопечные Айнарса Багатскиса ушли, проигрывая 19 очков.

После перерыва "Киев-Баскет" не сумел переломить ход поединка. "Цмоки-Минск" продолжил наращивать преимущество. После последней четверти на табло была зафиксирована разгромная победа белорусов с разницей в 25 очков.

Следующую игру в рамках Кубка Европы ФИБА киевляне проведут 13-го ноября против украинского "Днепра".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта БК Киев-Баскет Баскетбол
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