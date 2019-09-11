"Киев-Баскет" продолжает крушить соперников на предсезонных сборах

"Киев-Баскет" выиграл свой пятый матч в рамках латвийского сбора перед началом нового сезона.

Соперником киевлян стала команда "Пено Гвайгждес", которая уступила вице-чемпиону Украины 9 очков (92:83), сообщает официальная страница клуба в Facebook.

Читайте также: Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу: фото

Самым результативным в составе команды Айнарса Багатскиса стал летний новичок клуба Деон Эдвин, на счету которого 18 очков, а также 7 результативных передач и 4 перехвата.

С учетом пяти выигранных матчей в Латвии, а также двух побед в Киеве над "Черкасскими Обезьянами", столичная команда выиграла все 7 матчей перед стартом сезона.

Официальная кампания для "Киев-Баскета" стартует 17 октября, когда подопечные Багатскиса сыграют с австрийским "Капфенбергом" на выезде в квалификации Лиги чемпионов. Матч-ответ состоится в киевском Дворце спорта 20 октября.