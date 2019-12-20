"Киев-Баскет" проехался катком по "Запорожью"

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" одержал убедительную выездную победу в матче против "Запорожья", обыграв команду Валерия Плеханова второй раз в сезоне.

Запорожье – Киев-Баскет 60:93 (8:17, 20:23, 18:27, 14:26)

За 6 минут игрового времени хозяева получили только 3 очка, 2 из которых было на счету Максима Сандула. У гостей напротив на этом отрезке получалось все.

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Однако уже до первого перерыва запорожцы наладили игру в защите и несколько притормозили триумфальный старт соперников, своевременно попал Дмитрий Липовцев, потом взялся за дело Дейтоне Симмонс. Именно он первым среди всех участников игры достиг отметки в 10 очков. Впрочем его команда все еще находилась в роли преследователя.

На старте второй половины показалось, что команды поменялись ролями. Айнарс Багацкис захотел мириться с ролью велорикши и взял ранний тайм-аут после отрезка 0:7, преимущество вернулось к киевлянам, а потом даже увеличилось. Плохо для хозяев то, что совсем развалилась игра в защите.

Что интересно, даже в отсутствие травмированного Шевченко, БК "Запорожье" отрезками играл исключительно украинским составом. Под конец игры, когда результат игры не вызывал сомнений, на полностью украинский состав перешел и "Киев-Баскет". Немалое количество игрового времени, которое получили молодые игроки в обеих командах, наталкивало на мысль, что обе команды готовятся к следующим поединкам, которые будут для них значительно более принципиальными.

Через 2 дня запорожцы будут принимать "Черкасских обезьян", а киевляне поедут в Каменское.