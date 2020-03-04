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"Киев-Баскет" с боем уступил в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА

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"Киев-Баскет" проиграл дома турецкой "Каршияке" в первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. Поединок на паркете киевлян завершился со счетом 71:89.

Киев-Баскет – Каршияка – 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)

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Уже через несколько атак вперед пошли гости. Однако плотная защита киевлян не позволяла игрокам "Каршияки" максимально эффективно использовать их едва ли не главный козырь – скорость.

Практически все время стартовой 10-минутки команды шли ровно. А эффектную точку в четверти поставил дальним попаданием Классен. Киевляне с минимальным преимуществом начали с выигранной четверти.

Некоторое время во второй четверти борьба продолжалась подобным образом. И все же гости сумели поймать несколько моментов, когда киевляне несколько теряли сосредоточенность. Тайм-ауты от Айнарс Багатскиса стабилизировали положение на площадке, но в итоге к большому перерыву гости уже имели 8 очков преимущества.

После перерыва существенных изменений в борьбе на площадке не произошло. Превосходя хозяев под щитами, турки поддерживали комфортную для себя разницу.

Впрочем хотя и с минимальным преимуществом в одно очко, но киевляне выиграли еще одну четверть. До этого на протяжении всей турнирной дистанции в матчах против "Каршияки" это удавалось только бельгийскому "Спиру-Баскету", который в итоге нанес туркам поражение (76:81).

И повторить достижение бельгийцев украинцам не удалось. Турки продолжали плотно опекать лидеров хозяев, контролируя щиты. Так в последней 10-минутке они уверенно довели поединок до победы.

Ответный матч состоится в турецком Измире 11 марта.

Что такое Кубок Европы ФИБА?Четвертый по силе ежегодный клубный турнир Европы. Участие в турнире принимают 32 команды, разделенные на 2 конференции по 4 группы. Во второй раунд попадают две лучших команды из каждой группы.

Эти 16 команд делятся на 4 группы. В плей-офф к двум лучшим командам из каждой группы присоединяются 5-ые и 6-ые места из Лиги чемпионов ФИБА. Регулярный сезон играет с октября по декабрь, второй раунд – в декабре и январе, плей-офф начинается в феврале.

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Автор: Юрий Семенюк, Михаил Гема
Теги: Новости Спорта БК Киев-Баскет Спорт Баскетбол
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