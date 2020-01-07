"Киев-Баскет" совершил камбэк и добыл третью победу на групповом этапе Кубка Европы

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" победил латвийский "Вентспилс" 81:78 в выездном матче 3-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Вентспилс – Киев-Баскет 81:78 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

Читайте также: Лидер киевской команды перенес операцию и не сыграет в еврокубках

После первой половины матча "Киев-Баскет" проиграл с разницей в семь очков. В третьей четверти латвийский клуб вел с разницей в 10 очков, но киевлянам удалось сократить отставание до 2 очков.

В заключительной четверти "Киев-Баскет" вышел вперед и сумел удержать победный счет. Киевляне победили с разницей в три очка.

Это третья победа "Киев-Баскета" на групповом этапе. Ранее команда Багатскиса обыграла нидерландский "Зволле" (77:68) и "Керменд" (80:78) из Венгрии.

Следующий матч в Кубке Европы ФИБА "Киев-Баскет" проведет 22 января дома против "Зволле".