24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Киев-Баскет" совершил камбэк и добыл третью победу на групповом этапе Кубка Европы

8 Читати новину українською
Вентспилс – Киев-Баскет результат / ФБУ

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" победил латвийский "Вентспилс" 81:78 в выездном матче 3-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Вентспилс – Киев-Баскет 81:78 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

Читайте также: Лидер киевской команды перенес операцию и не сыграет в еврокубках

После первой половины матча "Киев-Баскет" проиграл с разницей в семь очков. В третьей четверти латвийский клуб вел с разницей в 10 очков, но киевлянам удалось сократить отставание до 2 очков.

В заключительной четверти "Киев-Баскет" вышел вперед и сумел удержать победный счет. Киевляне победили с разницей в три очка.

Это третья победа "Киев-Баскета" на групповом этапе. Ранее команда Багатскиса обыграла нидерландский "Зволле" (77:68) и "Керменд" (80:78) из Венгрии.

Следующий матч в Кубке Европы ФИБА "Киев-Баскет" проведет 22 января дома против "Зволле".

5 фильмов с Николасом Кейджем, которые стоит посмотреть
сегодня
2144
Теги: Баскетбол БК Киев-Баскет Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:06 Эффектный момент с участием Леня попал в топ-10 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 66
4 января 12:38 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 796
сегодня 11:13 "Интер" благодаря унизительному голу разгромил "Наполи" и вернул себе первое место: видео
Юрій Семенюк 158
2 января 17:40 Календарь главных футбольных событий в Украине в 2020 году
Ігор Саджениця 304
6 января 23:43 Кто они – жены украинских боксеров: фото красавиц
Андрій Тудовші 1012
Новости
Больше новостей
Залиште відгук