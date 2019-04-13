"Киев-Баскет" стал первым финалистом плей-офф Суперлиги

Определился первый финалист плей-офф Суперлиги – "Киев-Баскет" сумел на собственной площадке обыграть "Запорожье" в четвертой игре между командами.

Началась полуфинальная игра в Киеве с выигранного вбрасывания хозяевами паркета, которые сразу же бросились в атаку и наткнулись на фол от лидера запорожцев – Малика Трента. Реализовал же два штрафных и тем самым открыл счет в игре легионер Киева – Морис Крик. Однако, уже в следующей атаке ветеран гостей Станислав Овдеенко вывел вперед свою команду точным дальним броском, на что той же монетой ответил и бигмен Киева – Нванкво. Следующие 5 минут на паркете шла равная борьба, затем после медиа тайм-аута команда Валерия Плеханова все же смогла реализовать небольшой отрыв усилиями Овдеенко и Буца. Первая же четверть завершилась при счете 25:30 в пользу гостей.

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Две минуты на старте второй десятиминутки понадобилось команде Евгения Мурзина, чтобы сравнять счет в матче. А еще через несколько минут усилиями Петрова киевляне вышли вперед и не отдали свое преимущество до конца первой половины игры – 52:47.

Третий период команды начали ровно и по очереди попадали свои броски. Однако после дальнего от Антона Буца запорожцы все же смогли приблизиться к своим соперникам на расстояние всего в одну точную атаку. Еще через несколько минут молодой Шевченко попал эффектный трехочковый для своей команды и вывел "Запорожье" вперед в счете. За две минуты до завершения периода разница в счете уже составляла 6 баллов в пользу гостей, однако против был легионер киевлян Латкович, который сначала попал "+3", а после этого заработал на себе фол и попал два штрафных броска. 68:69.

Последняя же десятиминутка прошла при доминировании хозяев, которые сумели лучше настроиться на клатч-тайм. За стартовые 4 минуты на двоих команды набрали всего 2 балла, после чего лидеры "Киева" Крутоус и Крик увеличили преимущество своей команды до 9 баллов. Запорожцы имели шанс отыграться, когда Холтон забил после прохода за 3 минуты до завершения основного времени. Но команда Евгения Мурзина была сильнее. 89:81 – "Киев-Баскет" первый финалист Суперлиги.

Киев-Баскет – Запорожье 89:81 (25:30, 27:17, 16:22, 21:12)