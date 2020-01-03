"Киев-Баскет" строго наказан из-за поведения болельщиков

Директорат чемпионата Украины по баскетболу на заседании 3 января оштрафовал "Киев-Баскет" на 54 тысячи гривен.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

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Причиной наказания стал инцидент во время матча против "Днепра" на арене "Венето", когда произошла стычка болельщиков, а сама игра на некоторое время была приостановлена.

"Киев-Баскет" понесет наказание за то, что не смог должным образом обеспечить безопасность на трибунах и на площадке.

Официальная выписка из протокола: