"Киев-Баскет" строго наказан из-за поведения болельщиков
Директорат чемпионата Украины по баскетболу на заседании 3 января оштрафовал "Киев-Баскет" на 54 тысячи гривен.
Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
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Причиной наказания стал инцидент во время матча против "Днепра" на арене "Венето", когда произошла стычка болельщиков, а сама игра на некоторое время была приостановлена.
"Киев-Баскет" понесет наказание за то, что не смог должным образом обеспечить безопасность на трибунах и на площадке.
Официальная выписка из протокола:
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