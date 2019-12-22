"Киев-Баскет" в принципиальной игре одолел "Прометея", "Химик" вырвал победу у "Николаева"

В воскресенье, 22 декабря, состоялись еще два матча чемпионата Украины по баскетболу. "Киев-Баскет" в принципиальном матче одолел "Прометея", а "Химик" вырвал победу у "Николаева".

Прометей – Киев-Баскет 74:88 (13:22, 23:24, 16:18, 22:24)

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Игра в Каменском началась с обмена атаками. В дальнейшем больше минуты команды не могли набрать очки, но Коренюк, Мальчевский и Близнюк все-таки сумели улучшить результативность своих команд.

Во второй половине четверти гости начали действовать лучше своих соперников и оформили рывок в исполнении Близнюка и Хилла. На первый перерыв команды ушли с преимуществом гостей в 9 баллов – 13:22.

Во второй десятиминутке команда Айнарса Багатскиса продолжила лучше работать под кольцом соперника и уже через три минуты игрового времени разница в счете составляла 18 баллов.

Только тогда хозяева несколько проснулись и начали отыгрывать отставание. Также, трудно в это поверить, но Денис Лукашов во втором подряд матче попал баззер в кольцо соперника со своей половины в конце второй четверти и таким образом еще сократил отставание своего клуба – 36:46.

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Во второй половине матча "Прометей" пытался навязать борьбу своим соперникам из столицы, однако максимум, который удался подопечным Карлиекса Мужниекса – это сыграть на равных с гостями. А гандикап, который киевляне обеспечили себе в первой половине матча, и принес им победу в этой игре – 74:88.

Николаев – Химик – 72:74 (12:24, 14:17, 22:21, 24:12)

Гости с первых минут взялись настойчиво диктовать хозяевам свою игру. По всем игровым показателям "Химик" превосходил "Николаев". Похоже, неутомимый лидер хозяев Петерсен таки на этот матч вышел уставшим. За первую половину он набрал всего пять очков. В итоге южненцы после первой половины имели уже 15 очков преимущества.



Николаев – Химик / Фото: fbu.ua

Впрочем, о снятии интриги говорить еще было слишком рано. Похоже, уверенное преимущество слишком убаюкало гостей. Зато николаевцы игру выровняли, а затем взялись уверенно сокращать отставание.

Уже к середине заключительной четверти в Петерсона было два десятка набранных очков. Уже он был самым результативным в матче, а хозяева сократили 20-очковое отставание до семи.

Однако решающего аргумента в "Николаева" все же не оказалось. Тот же Петерсон в нескольких заключительных атаках ошибался. Хозяева до минимума сократили разницу, попортили нервы чемпионам и все же уступили.