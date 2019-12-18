"Киев-Баскет" вырвал победу у венгерского "Кёрменда" в Кубке Европы ФИБА

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Киев-Баскет – Кёрменд результат / ФБУ

"Киев-Баскет" победил дома венгерский "Кёрменд" во втором матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА-80: 78.

Киев-Баскет – Кёрменд 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22)

С точки зрения турнирной стратегии для киевлян было чрезвычайно важно победить венгров в домашнем матче. Поэтому уже в начале встречи хозяева пытались прочно захватить инициативу. С середины игрового времени стартовой четверти "Киев-Баскет" начал постепенно увеличивать преимущество в счете.

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Захватив преимущество в реализации бросков и в игре под щитами хозяева одержали за первую половину 8 очков преимущества. Гости за это игровое время меньше теряли мяч и больше перехватывали, но особого толку с этого не имели.

У "Кёрменда" больше индивидуальными действиями отличались Тейлор и Ференц, которые после первой половины набрали соответственно 13 и 12 очков. После перерыва киевляне за третью четверть еще на один балл увеличили общую разницу.

Развязка наступила в заключительной четверти. Усталость заставила хозяев все чаще ошибаться. Зато у гостей оказалось достаточно сил, чтобы прибавить в самый ответственный период встречи. Венгры постепенно отыграли все отставание. А Тернер за 19 секунд до финальной сирены сравнял счет.

Решающей в матче стала атака Шеферда на последних секундах. У гостей еще оставалось 0,4, за которые они все же попытались добросить мяч в кольцо, но на этот раз фортуна была на стороне хозяев.

В следующем поединке "Киев-Баскет" сыграет 7 января на выезде против латвийского Вентспилса, который также одержал две победы.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Баскетбол Новости Спорта БК Киев-Баскет
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