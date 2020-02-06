"Киев-Баскет" вышел в 1/4 финала европейского турнира
Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА. В последнем матче 6-го раунда киевляне проиграли "Вентспилсу", но квалифицировались в плей-офф.
Киев-Баскет – Вентспилс 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27)
Смотрите также: Баскетболист забросил мяч в корзину, перепрыгнув через соперника: видео
Киевляне проиграл первую четверть, отпустив соперника вперед на 8 очков. Но уже во второй четверти хозяева изменили ход игры, догнав соперника.
Рывок 17:5 позволил "Киев-Баскет" выровнять игру, хотя на большой перерыв гости ушли с преимуществом в 2 очка.
В следующей 10-минутке снова доминировали гости, а на заключительную часть игры команды выходили с +10 для гостей.
Два дальних попадания от хозяев подарили надежду болельщикам, однако на большее команды Айнарса Багатскиса не хватило.
Более результативная игра соперника стала проблемой для "Киев-Баскет", который потерпел поражение со счетом 80:88.
Таким образом, "Киев-Баскет" с 4 победами в 6 матчах занял второе место в группе К и вышел в 1/4 финала.
Киевляне сыграют против турецкой "Каршияки", которая выиграла все 6 матчей второго раунда.
Первый матч против турок команда Айнарса Багатскиса сыграет дома, а во второй игре будет противостоять туркам на выезде.
Киев-Баскет – Вентспилс видеообзор матча
Кубок Европы ФИБА, 1/4 финала
- Бахчешехир (Турция) – Вентспилс (Латвия)
- Баккен Беарс (Дания) – Цмоки-Минск (Беларусь)
- Киев-Баскет (Украина) – Каршияка (Турция)
- Клуж (Румыния) – Байройт (Германия)
Что такое Кубок Европы ФИБА?
Четвертый по силе ежегодный клубный турнир Европы. Участие в турнире принимают 32 команды, разделенные на 2 конференции по 4 группы. Во второй раунд попадают две лучших команды из каждой группы.
Эти 16 команд делятся на 4 группы. В плей-офф к двум лучшим командам из каждой группы присоединяются 5-е и 6-е места из Лиги чемпионов ФИБА. Регулярный сезон играет с октября по декабрь, второй раунд – в декабре и январе, плей-офф начинается в феврале.
Выбор редакции
-
Россию не допустят на ЧМ-2022, разгромная победа "Динамо" и другие новости спорта 5 февралясегодня , 07:30
-
"Динамо" понесет максимальное наказание за расизм в матче с "Шахтером": решение5 февраля , 20:49
-
WADA сообщило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года, – СМИ5 февраля , 12:14