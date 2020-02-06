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"Киев-Баскет" вышел в 1/4 финала европейского турнира

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Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА. В последнем матче 6-го раунда киевляне проиграли "Вентспилсу", но квалифицировались в плей-офф.

Киев-Баскет – Вентспилс 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27)

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Киевляне проиграл первую четверть, отпустив соперника вперед на 8 очков. Но уже во второй четверти хозяева изменили ход игры, догнав соперника.

Рывок 17:5 позволил "Киев-Баскет" выровнять игру, хотя на большой перерыв гости ушли с преимуществом в 2 очка.

В следующей 10-минутке снова доминировали гости, а на заключительную часть игры команды выходили с +10 для гостей.

Два дальних попадания от хозяев подарили надежду болельщикам, однако на большее команды Айнарса Багатскиса не хватило.

Более результативная игра соперника стала проблемой для "Киев-Баскет", который потерпел поражение со счетом 80:88.

Таким образом, "Киев-Баскет" с 4 победами в 6 матчах занял второе место в группе К и вышел в 1/4 финала.

Киевляне сыграют против турецкой "Каршияки", которая выиграла все 6 матчей второго раунда.

Первый матч против турок команда Айнарса Багатскиса сыграет дома, а во второй игре будет противостоять туркам на выезде.

Киев-Баскет – Вентспилс видеообзор матча

Кубок Европы ФИБА, 1/4 финала

  • Бахчешехир (Турция) – Вентспилс (Латвия)
  • Баккен Беарс (Дания) – Цмоки-Минск (Беларусь)
  • Киев-Баскет (Украина) – Каршияка (Турция)
  • Клуж (Румыния) – Байройт (Германия)

Что такое Кубок Европы ФИБА?
Четвертый по силе ежегодный клубный турнир Европы. Участие в турнире принимают 32 команды, разделенные на 2 конференции по 4 группы. Во второй раунд попадают две лучших команды из каждой группы.

Эти 16 команд делятся на 4 группы. В плей-офф к двум лучшим командам из каждой группы присоединяются 5-е и 6-е места из Лиги чемпионов ФИБА. Регулярный сезон играет с октября по декабрь, второй раунд – в декабре и январе, плей-офф начинается в феврале.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт БК Киев-Баскет Баскетбол
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