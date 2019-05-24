Киев примет Чемпионат мира по хоккею U20

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Юношеская сборная Украины по хоккею
Юношеская сборная Украины по хоккею / ФХУ

Чемпионат мира U20 в Дивизионе IB состоится в Киеве. Соответствующее решение принято на конгрессе IIHF.

Турнир состоится 10-17 декабря 2019 года. Соперниками украинцев по группе станут сборные Франции, Польши, Венгрии, Италии и Эстонии.

На конгрессе также приняли решение и касательно стран и городов, которые примут чемпионаты мира. Так, в 2023 году турнир примет российский Санкт-Петербург. Для этого в городе построят самую большую ледовую арену. Еще одни матчи будет принимать другую ледовую площадку в этом городе. В 2024 году чемпионат мира пройдет в чешских Праге и Остраве. В 2025 году – в Швеции и Дании.

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Еще перед тем было известно, что в 2020 году турнир примет швейцарские Цюрих и Лозанна. В 2021 году – белорусский Минск и латвийская Рига. В 2022 году – финские Тампере и Хельсинки.

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Теги: Новости Киева Хоккей Новости Спорта Спорт
Источник: 24 канал
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