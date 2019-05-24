Киевский "Арсенал" наказали матчем без зрителей из-за действий болельщиков

"Арсенал-Киев" последний домашний матч сезона против львовских "Карпат" проведет при пустых трибунах. Команду наказали за действия болельщиков на игре против "Черноморца"

Матч "Арсенал-Киев" – "Черноморец" закончился в результативную ничью 3:3. При этом команды обменялись голами уже в конце встречи. А одесситы сравняли счет благодаря голу с пенальти.

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В этом матче на поле выбежал один из болельщиков киевской команды и ударил арбитра Виктора Копиевского. Поэтому Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил наказать "канониров" домашним матчем без зрителей, сообщает телеканал "Футбол 1". Им станет игра 32 тура УПЛ против львовских "Карпат".

Но стоит отметить, что есть еще одна версия событий в матче между "Арсеналом" и "Черноморцем". По словам журналиста Константина Андриюка, уже после игры в комнату арбитров зашел представитель киевской команды и ударил судью.

К слову, в этом матче может определиться команда, которая напрямую покинет УПЛ. Пока же "Арсенал-Киев" занимает 11 место в чемпионате и имеет 26 очков. У последнего "Черноморца" на один балл меньше. "Карпаты" же пока занимают десятое место. В их активе 29 баллов. Командам еще предстоит сыграть два тура. Последняя команда вылетает напрямую в Первую лигу. Десятая и одиннадцатая будут играть переходные матчи.

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Что касается зрителей, то "Арсенал-Киев" не та команда, которая собирает переполненные стадионы. На последний матч с "Олимпиком" 21 мая пришел 341 зритель. Матч против "Черноморца" посетило 693. Больше всего зрителей на домашних матчах "канониров" было еще в первой части чемпионата, когда команда сыграла против киевского "Динамо" (6360 зрителей) "Львова" (2430 зрителей) и донецкого "Шахтера" (2315 зрителей).