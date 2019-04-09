Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на четырех основных игроков в матче против "Мариуполя"
Матч 24-го тура Украинской премьер-лиги, в котором "Динамо" сыграет на выезде против "Мариуполя", киевская команда вынуждена будет провести сразу без четырех футболистов.
Защитник Тамаш Кадар будет отбывать дисквалификацию за удаление в предыдущем поединке против "Зари". В этом матче "бело-синие" одержали волевую победу 3:2.
Стоит увидеть, как"Динамо" благодаря камбэку вырвало победу у "Зари" в матче с двумя удалениями
Еще для трех динамовцев – защитника Томаша Кендзьорп, а также полузащитников Виталия Буяльского и Николая Шапаренко – полученные в Запорожье предупреждения стали четвертыми в сезоне, что автоматически означает пропуск одного календарного матча.
Матч "Мариуполь" – "Динамо" состоится в субботу, 13 апреля, на стадионе имени Бойко в Мариуполе. Начало – в 14:00.
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