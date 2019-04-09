Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на четырех основных игроков в матче против "Мариуполя"

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Николай Шапаренко не сыграет против "Мариуполя"
Николай Шапаренко не сыграет против "Мариуполя" / ФК "Динамо"

Матч 24-го тура Украинской премьер-лиги, в котором "Динамо" сыграет на выезде против "Мариуполя", киевская команда вынуждена будет провести сразу без четырех футболистов.

Защитник Тамаш Кадар будет отбывать дисквалификацию за удаление в предыдущем поединке против "Зари". В этом матче "бело-синие" одержали волевую победу 3:2.

Стоит увидеть, как"Динамо" благодаря камбэку вырвало победу у "Зари" в матче с двумя удалениями

Еще для трех динамовцев – защитника Томаша Кендзьорп, а также полузащитников Виталия Буяльского и Николая Шапаренко – полученные в Запорожье предупреждения стали четвертыми в сезоне, что автоматически означает пропуск одного календарного матча.

Матч "Мариуполь" – "Динамо" состоится в субботу, 13 апреля, на стадионе имени Бойко в Мариуполе. Начало – в 14:00.

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Теги: Футбол Спорт ФК Мариуполь Динамо
Источник: 24 Канал
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