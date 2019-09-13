Киевское "Динамо" объявило заявку на Юношескую Лигу УЕФА: в заявке футболист первой команды

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Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили / 1927.kiev.ua

В пятницу, 13 августа, киевское "Динамо" объявило заявку на первый раунд Юношеской Лиги УЕФА.

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили попал в заявку команды U-19 на Юношескую лигу УЕФА, передает официальный сайт киевлян.

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В заявку попали 4 игрока 2000 года рождения (Цитаишвили – один из них), по регламенту соревнования разрешается 5 футболистов.

Вратари: Червинский, Моргун, Нещерет, Слуцкий.

Защитники: Биловар, Голоколосов, Гук, Хондак, Кузик, Маленков, Мащенко, Скорко, Сирота, Вивчаренко, Ярош, Забарный.

Полузащитники: Билошевский, Близниченко, Бодня, Бражко, Глушач, Кулаковский, Исадченко, Михайленко, Надольский, Окоро, Шулянский, Цитаишвили, Велетень, Волошин, Яцик, Ефименко, Завгородний.

Форварды: Исаенко, Рязанцев, Сухоручко, Ванат, Здырко.

Напомним, на старте Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" встретится с командой "Шкендия" из Северной Македонии. Первый матч, 2 октября, киевляне проведут дома, а 23 октября – в Скопье.

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Теги: Спорт Футбол УЕФА Динамо
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