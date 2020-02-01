Киевское "Динамо" продало вице-чемпиона Южной Америки Карлоса Самбрано
Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано покинул столичный клуб. Киевляне договорились о его трансфере с аргентинским "Бока Хуниорс".
Как говорится на сайте "Динамо", американский клуб выкупил контракт футболиста, поэтому Самбрано будет выступать за "Бока Хуниорс" на постоянной основе.
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При этом стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера. Однако FC Dynamo Nation пишет, что "Динамо" за защитника получит один миллион евро, который будут выплачен несколькими траншами.
- Карлос Самбрано присоединился к киевскому "Динамо" в январе 2018 года. Он перешел в качестве свободного агента. Предыдущим его клубом был российский "Рубин".
- Однако за первую команду "Динамо" Самбрано так и не сыграл. За молодежный состав защитник провел 7 матчей и отметился одним забитым мячом.
- В сезоне 2018/19 перуанец выступал на правах аренды за швейцарский "Базель" (9 матчей, 1 гол).
- Летом 2019 года стал вице-чемпионом Южной Америки в составе сборной Перу. В финале Кубка Америки его команда уступила Бразилии. Самбрано был игроком основы своей сборной.
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