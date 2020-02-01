Киевское "Динамо" продало вице-чемпиона Южной Америки Карлоса Самбрано

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано покинул столичный клуб. Киевляне договорились о его трансфере с аргентинским "Бока Хуниорс".

Как говорится на сайте "Динамо", американский клуб выкупил контракт футболиста, поэтому Самбрано будет выступать за "Бока Хуниорс" на постоянной основе.

К слову: Родригес официально покинул "Динамо" – фото

При этом стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера. Однако FC Dynamo Nation пишет, что "Динамо" за защитника получит один миллион евро, который будут выплачен несколькими траншами.