Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены

157 Читати новину українською
Mercedes-Benz S650 Maybach Guard
Mercedes-Benz S650 Maybach Guard / Car and Driver

Футбольный клуб "Динамо" Киев в 2018 году ввезли в Украину три автомобиля Mercedes-Benz. Общая стоимость этих автомобилей составила 1,58 миллиона долларов еще до растаможивания.

Киевское "Динамо" получило от немецкой компании "R-Company GmbH" два бронированных S650 Maybach Guard, которые до растаможивания стоили 693 тысяч долларов и 680 тысяч долларов, сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на источники в Государственной фискальной службе Украины. С учетом полной уплаты 10% пошлины, акциза 2,2 евро за 1 куб и НДС стоимость автомобилей уже в Украине должна была составить соответственно 932 тысяч долларов и 915 тысяч долларов.

Читайте также: Как вратарь киевского "Арсенала" трижды неудачно обыгрывал игроков "Динамо": курьезное видео

Еще один автомобиль, который ввезло киевское "Динамо" – Mercedes Benz G63 AMG. Такой автомобиль обошелся футбольному клубу в 205,5 тысяч долларов.

Первые две бронированные легковушки S650 Maybach Guard возглавили хит-парад самых дорогих автомобилей Mercedes, ввозимых в Украину в 2018 году

К слову, недавно кортеж президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса нарушил правила дорожного движения, за что получил "наказание".

blog_ava
Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
сегодня
15864
Теги: Динамо Спорт Футбол Новости Спорта Mercedes-Benz Авто
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены
сегодня 14:21 Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены
157
Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо
сегодня 09:53 Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо
69
Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
сегодня 08:00 Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
149
Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
11 марта 17:41 Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
145
В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
11 марта 15:28 В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
89
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук