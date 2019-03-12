Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены

Футбольный клуб "Динамо" Киев в 2018 году ввезли в Украину три автомобиля Mercedes-Benz. Общая стоимость этих автомобилей составила 1,58 миллиона долларов еще до растаможивания.

Киевское "Динамо" получило от немецкой компании "R-Company GmbH" два бронированных S650 Maybach Guard, которые до растаможивания стоили 693 тысяч долларов и 680 тысяч долларов, сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на источники в Государственной фискальной службе Украины. С учетом полной уплаты 10% пошлины, акциза 2,2 евро за 1 куб и НДС стоимость автомобилей уже в Украине должна была составить соответственно 932 тысяч долларов и 915 тысяч долларов.

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Еще один автомобиль, который ввезло киевское "Динамо" – Mercedes Benz G63 AMG. Такой автомобиль обошелся футбольному клубу в 205,5 тысяч долларов.

Первые две бронированные легковушки S650 Maybach Guard возглавили хит-парад самых дорогих автомобилей Mercedes, ввозимых в Украину в 2018 году

К слову, недавно кортеж президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса нарушил правила дорожного движения, за что получил "наказание".