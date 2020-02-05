Киевскому клубу засчитали техническое поражение после разгрома "Динамо" 12:0

Команда "Ледяные Волки" в матче Украинской хоккейной лиги разгромила харьковское "Динамо" 12:0. Однако киевлянам после этого матча засчитали техническое поражение.

Как говорится на сайте УХЛ, причиной для зачисления технического поражения стало то, что "Ледяные Волки" в заявке на матч имели 11 полевых игроков-легионеров. В регламенте чемпионата указано, что их может быть не больше десяти.

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Поэтому результат матча, в котором "Ледяные Волки" разгромили "Динамо" 12:0, был аннулирован. А киевской команде засчитано техническое поражение (-:+).