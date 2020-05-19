Кикбоксер Журавлев: Слова Усика о едином народе и братстве были правильными до 2014 года

Украинский кикбоксер Павел Журавлев прокомментировал политические высказывания боксера Александра Усика. Вокруг Усика развернулся скандал после участия в религиозном фильме, который восхваляет единство Украины и России несмотря на военное вторжение РФ.

Журавлев в интервью Tribuna.com высказал мнение, что взгляды Усика были актуальными до 2014 года, когда Россия еще не аннексировала Крым и не начала войну на Донбассе.

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Я думаю, что, если слушать высказывания Усика о едином народе и о братстве, все эти вещи правильные и хорошие с одним маленьким исключением. Они были правильными и хорошими до 2014 года,

– заявил Журавлев.

По мнению кикбоксера, жизнь не столкнула Усика с теми проблемами, которые возникли у многих людей в связи с событиями 2014 года.

"У него так сложилась жизненная ситуация и он хочет всех объединить, помирить", – добавил Павел.

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Журавлев считает, что Усика не нужно вмешивать в неспортивные темы.

"Усик – чемпион мира по боксу. Не нужно его вмешивать туда, куда не стоит его вмешивать. Кто обижается, пусть простит. Кто гордится, пусть гордится. Александр – медийная личность, лидер мнений. Когда он высказывает мнение, а оно отличается от нашего, для нас этот человек становится врагом. Разве это демократия? Нет", – отметил спортсмен.

В течение последних месяцев Усик дал интервью бывший депутату "Партии регионов" Елене Бондаренко и журналисту Дмитрию Гордону.

Боксер поделился политическими взглядами, которые вызвали резонанс в украинском обществе.

Также Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

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