Ким Чен Ын потребовал приезда "известных баскетболистов США" в соглашении о ядерном разоружении

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Ким Чен Ын с Денисом Родманом и баскетболистами
Ким Чен Ын с Денисом Родманом и баскетболистами / Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является ярым фанатом баскетбола. И во время договоренностей с США относительно саммита в Ханое требовал, чтобы в КНДР приехали "известные баскетболисты" из НБА.

Просьба была сделана в письменной форме, сообщили чиновники в комментарии ABC News. Это должно быть как часть культурного обмена между двумя странами. При этом представители Северной Кореи настаивали на включении этого пункта в совместное заявление о денуклеаризации. Также в КНДР обратились с просьбой об обмене оркестрами между двумя странами.

Однако сторонам не удалось прийти к компромиссу во время первого саммита в Ханое 27 февраля 2019 года относительно ядерного разоружения Корейского полуострова.

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Стоит отметить, что Ким Чен Ын является фанатом баскетбола. А среди его близких друзей есть известный баскетболист Денис Родман. Он неоднократно бывал в Северной Корее.

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Теги: Новости Спорта Спорт Ким Чен Ын Ядерная безопасность КНДР Баскетбол
Источник: 24 канал
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