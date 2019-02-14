Кими Райкконен представил ливрею Alfa Romeo Racing для Формулы-1: фото
Команда Alfa Romeo Racing (бывшая Sauber) выложила фотографии своего нового болида. Именно на нем команда будет выступать в 2019 году.
Представление болида от Alfa Romeo Racing запланировано на 18 февраля. Однако 14 февраля команда показала ливрею авто. А также показала короткое видео со съемочного дня.
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За рулем болида был Кими Райкконен.
Источник: 24 Канал
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