Кими Райкконен представил ливрею Alfa Romeo Racing для Формулы-1: фото

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Кими Райкконен представил ливрею Alfa Romeo Racing для Формулы-1: фото

Команда Alfa Romeo Racing (бывшая Sauber) выложила фотографии своего нового болида. Именно на нем команда будет выступать в 2019 году.

Представление болида от Alfa Romeo Racing запланировано на 18 февраля. Однако 14 февраля команда показала ливрею авто. А также показала короткое видео со съемочного дня.

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За рулем болида был Кими Райкконен.

 

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Теги: Спорт Формула-1 Sauber Кими Райкконен
Источник: 24 Канал
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