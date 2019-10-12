Кипчоге стал первым легкоатлетом в истории, который пробежал марафон менее, чем за 2 часа

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Элиуд Кипчоге
Элиуд Кипчоге / twitter.com/INEOS159

Олимпийский чемпион 2016 года Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) меньше, чем за два часа. Он стал первым легкоатлетом в истории, кому покорилось это достижение.

34-летний кенийский спортсмен установил историческое достижение на соревнованиях в столице Австрии Вене. Его результат составил 1 час 59 минут 40,2 секунды.

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Однако это не будет официальным мировым рекордом. Кипчоге использовал пейсмейкеров, которые менялись на протяжении дистанции и получал воду и питание по желанию.

Это нарушает правила Международной легкоатлетической ассоциации. Кроме того, это соревнование не было официальным, а выставочным.

Два года назад Кипчоге уже делал попытку пробежать марафон менее, чем за 2 часа, но неудачно. Тогда его результат составил 2.00,25.

Мировой рекорд в марафоне, который учитывается Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), также принадлежит Кипчоге и составляет 2.01,39.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
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