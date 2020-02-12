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Китайские спортсмены пробегают марафон по своей квартире во время эпидемии коронавируса

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Коронавирус в Китае / Синьхуа

Китайские спортсмены оригинально поддерживают форму, учитывая ограничения в стране из-за вспышки коронавируса.

Атлеты тренируются прямо в своих квартирах без применения специальных тренажеров. Своими занятиями они хвастаются в соцсетях.

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Так, 66-летний Ли Чжаньчже, который пробежал все шесть марафонов-мейджоров "Большой шестерки", ежедневно пробегает по квартире по 10 километров, не используя при этом беговую дорожку. Также он занимается с гантелями и приседает. Свои тренировки спортсмен выкладывает в соцсеть Weibo.

Другой марафонец, Пань Шаньцу, ведет прямые трансляции своих тренировок. 3 февраля он пробежал 6 450 кругов вокруг своей кровати, в результате с 9 утра до 14:00 он пробежал в своей спальне полноценный марафон в 50 километров.

5 февраля в Weibo появилась трансляция, как он в прямом эфире бегает в туалете своей квартиры, с 11:30 до 14:00 он пробежал 30 километров.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 115 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем на лайнере "Diamond Princess" заболели 2 украинцев.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
  • 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус 2020 Спорт легкая атлетика Китай
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