Китайские спортсмены пробегают марафон по своей квартире во время эпидемии коронавируса

Китайские спортсмены оригинально поддерживают форму, учитывая ограничения в стране из-за вспышки коронавируса.

Атлеты тренируются прямо в своих квартирах без применения специальных тренажеров. Своими занятиями они хвастаются в соцсетях.

К теме: "Интер" вышел на дерби против "Милана" со специальными нашивками из-за коронавируса: фото

Так, 66-летний Ли Чжаньчже, который пробежал все шесть марафонов-мейджоров "Большой шестерки", ежедневно пробегает по квартире по 10 километров, не используя при этом беговую дорожку. Также он занимается с гантелями и приседает. Свои тренировки спортсмен выкладывает в соцсеть Weibo.

Другой марафонец, Пань Шаньцу, ведет прямые трансляции своих тренировок. 3 февраля он пробежал 6 450 кругов вокруг своей кровати, в результате с 9 утра до 14:00 он пробежал в своей спальне полноценный марафон в 50 километров.

5 февраля в Weibo появилась трансляция, как он в прямом эфире бегает в туалете своей квартиры, с 11:30 до 14:00 он пробежал 30 километров.

Последние данные о распространении китайского вируса: