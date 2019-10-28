Кэмпбелл недоволен, что не получил титул WBC и хочет реванша с Ломаченко

55 Читати новину українською
Василий Ломаченко – Люк Кемпбелл
Василий Ломаченко – Люк Кемпбелл / GETTY IMAGES

Люк Кэмпбелл негативно отреагировал на то, что Девин Хейни получил титул чемпиона мира WBC в легком весе. Хейни стал чемпионом после того, как Василий Ломаченко получил статус франчайзингового чемпиона.

Кэмпбелл уверен, что он заслужил пояс больше Хейни. "Хейни даже не дрался за этот титул, тогда как мы с Ломаченко устроили отличный бой за пояс", – сказал Люк для Boxing Social.

Читайте также: Ломаченко: Теперь мы сможем организовать много интересных поединков

Люк, который 31 августа проиграл Ломаченко решением судей, заявил, что Хейни повезло с получением титула WBC.

Я был последним человеком, который боксировал за этот титул. Почему тогда его не отдали мне? Поймите меня, я не хочу никаких подачек, я готов биться за свое. Бывает, случается то, что ты можешь назвать несправедливым, но ему просто повезло,
– убежден Люк.

Кэмпбелл уверен, что он прогрессирует и остается на пути к завоеванию пояса чемпиона мира.

Еще несколько боев, и я получу еще один титульный шанс. Я бы хотел снова встретиться с Ломаченко. Я чувствую, если у меня будет еще одна встреча с ним, то я смогу действовать гораздо лучше
– резюмировал британец.

Когда Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом?
24 октября Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом по версии WBC в легком весе. Украинец стал первым украинцем и только вторым боксером, которого WBC наделила этим статусом. Первому статус был предоставлен мексиканцу Саулу Альваресу. Чемпионский пояс WBC в легком весе перешел к Девину Хейни.

blog_ava
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
сегодня
99151
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов повторил клубный рекорд 1952 года: видео
сегодня 16:34 Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов повторил клубный рекорд 1952 года: видео
Вісент Луїс 8
Вратарь японской команды получил два гола с чужой половины поля за полторы минуты: видео
сегодня 15:21 Вратарь японской команды получил два гола с чужой половины поля за полторы минуты: видео
Юрій Семенюк 54
"Шахтер" разработал собственный бренд одежды: лицом стал Дантес, а изюминкой – вещи-трансформеры
сегодня 15:02 "Шахтер" разработал собственный бренд одежды: лицом стал Дантес, а изюминкой – вещи-трансформеры
Юрій Семенюк 73
Нападающий сборной Украины забил и получил удаление в дебютном матче за португальский клуб
сегодня 11:59 Нападающий сборной Украины забил и получил удаление в дебютном матче за португальский клуб
Юрій Семенюк 77
В Украине нет пропаганды других видов спорта, поэтому нет детей и развития, – Наталья Козачук
сегодня 09:35 В Украине нет пропаганды других видов спорта, поэтому нет детей и развития, – Наталья Козачук
Станіслав Безушко 47
Новости
Больше новостей
Залиште відгук