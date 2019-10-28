Кэмпбелл недоволен, что не получил титул WBC и хочет реванша с Ломаченко

Люк Кэмпбелл негативно отреагировал на то, что Девин Хейни получил титул чемпиона мира WBC в легком весе. Хейни стал чемпионом после того, как Василий Ломаченко получил статус франчайзингового чемпиона.

Кэмпбелл уверен, что он заслужил пояс больше Хейни. "Хейни даже не дрался за этот титул, тогда как мы с Ломаченко устроили отличный бой за пояс", – сказал Люк для Boxing Social.

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Люк, который 31 августа проиграл Ломаченко решением судей, заявил, что Хейни повезло с получением титула WBC.

Я был последним человеком, который боксировал за этот титул. Почему тогда его не отдали мне? Поймите меня, я не хочу никаких подачек, я готов биться за свое. Бывает, случается то, что ты можешь назвать несправедливым, но ему просто повезло,

– убежден Люк.

Кэмпбелл уверен, что он прогрессирует и остается на пути к завоеванию пояса чемпиона мира.

Еще несколько боев, и я получу еще один титульный шанс. Я бы хотел снова встретиться с Ломаченко. Я чувствую, если у меня будет еще одна встреча с ним, то я смогу действовать гораздо лучше

– резюмировал британец.

Когда Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом?

24 октября Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом по версии WBC в легком весе. Украинец стал первым украинцем и только вторым боксером, которого WBC наделила этим статусом. Первому статус был предоставлен мексиканцу Саулу Альваресу. Чемпионский пояс WBC в легком весе перешел к Девину Хейни.