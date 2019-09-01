Кэмпбелл о Ломаченко: Он очень хороший, особенный боец

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Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл / GETTY IMAGES

Британский боксер Люк Кэмпбелл после поражения от Василия Ломаченко прокомментировал бой с украинцем. Несмотря на поражение, Кэмпбелл верит в свое успешное возвращение.

Кэмпбелл назвал Василия Ломаченко особым бойцом, который может адаптироваться в течение поединка.

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Насколько хорош Ломаченко? Ну, он побил меня, поэтому он очень хорош. Он особенный боец ​​и мы все это знали. Я разочарован в себе, ведь я тренировался чтобы победить, но это бокс. Трудно иметь какой-то план на бой, когда перед тобой соперник, который умеет легко адаптироваться в течение поединка. Сегодня был вечер Ломаченко, но мое время еще придет,
– цитирует Кэмпбелла Sky Sports.

В поединке за три чемпионских титула Василий победил Кэмпбелла единогласным решением судей.

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что Кэмпбелл отправился в больницу сразу после поединка. По его словам, это меры предосторожности.

Василий же заявил, что дальше стремится завоевать пояс IBF и хочет встретиться с Теофимо Лопесом. Также украинец сказал, что бой с Люком был тяжелым для него.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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