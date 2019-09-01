Кэмпбелла после боя с Ломаченко увезли в госпиталь

Британец Люк Кэмпбелл после поражения от украинца Василия Ломаченко отправился в госпиталь и не присутствовал на пресс-конференции. Люк проиграл в титульном поединке.

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что Кэмпбелл отправился в больницу сразу после поединка. По его словам, это меры предосторожности.

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По мнению Хирна, Кэмпбелл не имел шансов победить украинца, хотя и провел отличный бой.

Ломаченко ничем меня не удивил в бою. Он дал хороший бой, как и всегда. Меня больше удивил Кэмпбелл, который провел невероятный бой. Люк выиграл 3-4 раунда, результаты записок судей должны быть ближе. Но Ломаченко выиграл честно. Что нужно было сделать Кемпбеллу, чтобы побить Ломаченко? Ничего. Он бы не смог победить Ломаченко, это невозможно.

Но надеюсь, что Люк вернется и поборется за титул. Скоро Ломаченко станет абсолютом, это очевидно. Сейчас Комми и Лопес разыграют пояс IBF, а затем Василий придет и заберет его. Неважно, кто из них будет ему противостоять,

– сказал Хирн.

В поединке за три чемпионских титула Василий победил Кэмпбелла единогласным решением судей.

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